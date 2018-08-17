Спецпредставитель Президента РФ Рамазан Абдулатипов по итогам рабочего визита в Азербайджан, выразил своё восхищение уровнем обустроенности порядка и красоты в городе Баку и в окрестностях азербайджанской столицы.

На этом фоне он считает недопустимой ситуацию на российско-азербайджанской границе, где по вине пограничников и работников таможни обеих стран накапливается огромное количество автотранспорта и людей, передает сайт Azru.org.

«Долгие часы на границе мучаются женщины и дети. При этом водителям автомобилей и проходящим через границу гражданам недобросовестные лица предлагают за дополнительную плату провести через границу во внеочередном порядке. Совместно с руководством Азербайджана и Федеральной пограничной службой нам удавалось некоторое время, контролировать ситуацию на границе и избавить людей от мучений. В целях недопущения подобных эксцессов необходимо дать поручение соответствующим структурам Правительства Российской Федерации и Республики Азербайджан принять срочные меры по стабилизации ситуации на братской Российско-Азербайджанской границе», — заявил Абдулатипов.

Minval.az