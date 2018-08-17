Российское издание «Росбалт» опубликовало редакционную статью относительно наблюдаемого в последнее время кризиса в отношениях между Москвой и Ереваном, в частности, обвинив новые армянские власти в «подтачивании конструкции ОДКБ по внешнему заказу». Ниже ­– приводим ее с без изменений и сокращений:

Когда весной легитимную власть в Армении сверг прозападный депутат парламента Никол Пашинян при поддержке «критической массы» (хотя она, в соответствии с «мировой революционной практикой», не тождественна большинству населения), в Кремле сделали вид, что его это не касается. Дескать, в дела суверенного государства мы не вмешиваемся. Более того, Москва и Ереван расшаркались друг перед другом: первая неоднократно «выразила уверенность» в развитии добрососедских и дружественных отношений с «братским народом», а тот не уставал заверять, что не свернет с нынешнего внешнеполитического курса. То есть не потребует вывода дислоцированной в республике российской военной базы, не уйдет из Евразийского союза и Организации Договора о коллективной безопасности. Напомним, членами ОДКБ также являются Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.

Но Москва, вероятно, поспешила с реверансами в адрес Армении и поплатилась за это. Потому как впервые ОДКБ, которая считается евразийским «облегченным» вариантом НАТО, был нанесен весьма ощутимый удар, когда генсека организации Юрия Хачатурова арестовали в Ереване по обвинению в свержении конституционного строя Армении в 2008 году. Суд выпустил его под залог, он вернулся В Москву и продолжает работать, но армянские власти требуют освобождения Хачатурова от занимаемой в ОДКБ должности.

Представитель Армении был назначен на этот пост по принципу ротации, срок его полномочий истекает в 2020-м. В Ереване полагают, что он должен быть заменен на армянского же кадра. Но это создает большие риски для ОДКБ, поскольку Пашинян, при всех разговорах о «дружбе и братстве» с Россией, проводит далеко не проевразийский курс, а представителя иного внешнеполитического вектора блок по понятным причинам прокатит.

То, что дело запахло керосином, подтверждается недавним обсуждением президентами России и Казахстана перипетий, связанных с этой ситуацией. РИА Новости цитирует Нурсултана Назарбаева, заявившего, что «вопрос генсека ОДКБ стал для нас проблемой». Сообщение лаконичное, но говорящее о многом.

Днями ранее МИД России наконец-то отреагировал на ситуацию в Армении — в частности, на арест, помимо Хачатурова, второго президента республики Роберта Кочаряна, которому тоже инкриминируют «свержение конституционного строя» в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста в Ереване в марте 2008 года. То есть генсек ОДКБ и экс-президент Армении проходят по одной и той же статье УК. Кочарян считает обвинение сфабрикованным по политическим мотивам новыми властями Армении, имеющими, говоря прямо, не вполне легитимный статус и желающими отстранить бывшего главу государства от политических процессов в преддверии парламентских выборов в РА.

Как заявил Лавров, события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования политических предшественников, что беспокоит Россию как союзника этой республики. «Происходящее не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения … нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения», — сказал он. Выразив надежду на то, что ситуация «все-таки пойдет по конструктивному пути», глава российского внешнеполитического ведомства напомнил: во время майского кризиса в Армении Москва с большим удовлетворением отмечала, что он был разрешен путем компромисса и с участием всех политических партий республики. В России также надеялись, сказал он, что новое армянское руководство и впредь будет «продвигать объединительные подходы, укреплять национальное согласие».

Но, как видим, в Первопрестольной в очередной раз ошиблись, вернее, сделали вид, что ошиблись, поскольку только очень наивный мог разглядеть в Пашиняне «миротворца» и надежного партнера РФ. В настоящее время армяно-российские отношения переживают самый, мягко говоря, нестабильный период. История с генсеком ОДКБ стала своего рода лакмусовой бумагой, поскольку она дискредитировала не столько Хачатурова как такового, а всю организацию. А это уже попахивает умышленной провокацией.

Разумеется, власти Армении имеют право возбуждать уголовное дело против человека, реально подозреваемого в совершении того или иного преступления, но они могли решить это дело более «аккуратно». То есть сначала отозвать генсека, а затем уже разбираться с ним в судебном порядке, если он «виноват» не только в том, что являлся фигурой из «стана» враждебного Пашиняну. Но последний пошел на скандал: вызвал генсека в Ереван, отправил за решетку, потом отпустил в Москву уже «униженного и оскорбленного». Все это похоже на хорошо спланированный удар по имиджу ОДКБ.

Можно, конечно, рассматривать «дело Хачатурова» как «необдуманный» шаг Пашиняна и его людей, либо как желание показать своим и чужим, что новая армянская власть — сама себе хозяйка, и ни на кого (читай — Россию) не оглядывается. Если это так, то говорить о профессионализме революционной армянской власти излишне — она могла найти более подходящую область для утверждения «независимости» от Кремля.

Например, самостоятельно развивать экономику; реально, а не витринно бороться с коррупцией; найти политический консенсус с политическими оппонентами и т. д. Это бы сослужило ей хорошую службу не только во взаимоотношениях с Россией, но и с собственным народом — помогло бы выиграть внеочередные парламентские выборы, которые после революции так и не были назначены. И до сих пор непонятно, какая же партия является в Армении правящей.

Пока такое положение дел Пашиняну выгодно — он еще не настолько упрочил свою власть, чтобы не опасаться за процентное соотношение «своих» и «бывших» в законодательном органе. А идет он к нему, то есть упрочению, кривой дорожкой — сведением политических счетов с «бывшими», запугиванием политических оппонентов и, соответственно, их электората, чтобы никому неповадно было не соглашаться с новой властью. В общем, стиль правления в постреволюционных сообществах, претендующих на государственность в ее полноценном понимании, схож везде.

На реакцию Москвы Пашинян ответил очень «остроумно». «У нас, — сказал он, — новая ситуация, и все мы, в том числе и российские коллеги, должны адаптироваться к ней. Все в порядке». И действительно: «все в порядке», если международный скандал с ОДКБ был спланирован. Однако в полном беспорядке с той точки зрения, чем он может обернуться для безопасности самой Армении, включая карабахскую проблематику и отношения с Азербайджаном. Ведь вряд ли ОДКБ оставит без ответа тот факт, что Ереван откровенно подтачивает основы организации. Или делает все, чтобы «обидеться» на нее и помахать ей ручкой. А на что можно «обидеться»?

Например, на то, что республике будет отказано в утверждении желательной для нее кандидатуры на пост генсека ОДКБ; или организацию возглавит (в алфавитном порядке) представитель Белоруссии. Также СМИ усиленно муссируют версию, в соответствии с которой Россия может наказать Армению отказом в поставке вооружения по льготному кредиту. Правда, ни армянские, ни российские официальные лица эту возможность не подтверждают, но кто ж из чиновников станет ее оглашать, когда идет торг? В общем, Пашинян поставил организацию в крайне скандальное и двусмысленное положение, но одновременно сильно навредил самой Армении. Россия и ОДКБ как-нибудь переживут злорадство своих геополитических недругов, а вот Армения может оказаться не прикрытой в военном отношении со всех сторон. А, главное, со стороны Азербайджана и Турции.

Отметим, что государства ОДКБ и так не сочувствуют Еревану в контексте его отношений с Баку и карабахской проблематики — все они поддерживают территориальную целостность Азербайджана. Ввязываться в раздрай между двумя враждующими государствами они не желают. Конечно ОДКБ (в основном — Россия) будет вынуждена принять меры, чтобы дело не дошло до масштабных военных действий. Но кидаться спасать армян собственными вооруженными силами никто не станет.

Но если Армения не сумеет «оправдаться», не попытается как-то исправить свою «ошибку», если не прекратит подтачивать конструкцию ОДКБ по внешнему заказу, организация и пальцем не шевельнет для ее физического выживания. А Россия найдет способ прикрыть свои южные границы и без «лояльности» новой армянской власти. Это, конечно, будет сложно, но возможно.

Minval.az