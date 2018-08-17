Полиция Киева в пятницу, 17 августа, предотвратила конфликт вокруг строительства в Дарницком районе, задержав около 40 молодых людей с оружием. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичной полиции сообщает издание «Корреспондент.нет».

Отмечается, что во время патрулирования полицейские заметили, что на Осокорках собралось около 80 мужчин спортивной внешности с щитами, резиновыми палками, ножами и оружием.

Как только на место происшествия прибыли бойцы спецназа, наряды патрульных и личный состав территориального управления полиции, молодые люди начали разбегаться в разные стороны, однако полицейские задержали около 40 человек.

«На месте мы установили, что они имеют спецсредства – щиты, резиновые дубинки и даже оружие. Их доставляют в управление полиции для проведения тщательной проверки и предоставления объяснений относительно причин их сбора в указанном месте», — отметили в полиции.

Minval.az