Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

Отмечается, что Кадырова наградили «за укрепление дружественных отношений и всестороннее сотрудничество между Белоруссией и Чечней».

Издание отмечает, что Кадыров имеет хорошие отношения с Виктором Лукашенко, сыном и помощником президента по национальной безопасности. В конце июня Виктор Лукашенко посещал Чечню и встречался там с Кадыровым.

Отмечается, что белорусский орден Дружбы народов является высшей государственной наградой для иностранных граждан.

Напомним, неделей ранее Лукашенко выступил с обвинениями в адрес России. В частности, он заявил, что россияне ведут себя варварски по отношению к Беларуси, осуществляя недобросовестную конкуренцию.

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