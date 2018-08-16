Правительство премьера Армении Никола Пашиняна идет по пути политического нигилизма, считает вице-спикер парламента, пресс-секретарь возглавляемой экс-президентом Сержем Саргсяном Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

«У Пашиняна было два пути – стать руководителем правительства или ревкома, на мой взгляд, он идет по пути главы ревкома. Правительства оставляет все плохое в прошлом, беря хорошее и так двигаясь вперед, а ревком, как большевики, стирает все, и хорошее и плохое. Сегодня очевидно, что правительство Пашиняна идет по пути политического нигилизма», — сказал Шармазанов РИА Новости.

По его мнению, власти вмешиваются в работу правоохранительных органов, в частности, отвергается презумпция невиновности, проводятся аресты по личными и политическим мотивам. «Во внешней политике, очевидно, что в армяно-российских отношениях не все хорошо, хотя и утверждается обратное, возникли проблемы, противоречащие интересам Армении. Проводится «пинг-понговая» политика, возникли проблемы со 102-й российской военной базой, обвинениями против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, заявлением Лаврова», — отметил вице-спикер парламента.

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