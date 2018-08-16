После заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о бойкоте американской электроники крупнейшие турецкие ритейлеры прекратил прием заказов на смартфоны iPhone и другую американскую электронику. Об этом сообщает издание Hurriyet со ссылкой на источники в компаниях.

«Импорт десятков продуктов американского происхождения, в основном iPhone, отрезало как ножом», — утверждает газета. В частности, по данным Hurriyet, торговая площадка Dogubank отменила заказы на общую сумму в $50 млн. Речь идет о планировавшихся на октябрь и ноябрь поставках смартфонов iPhone. Ряд других крупных торговых площадок также отказались от приема заказов на американскую электронику.

Minval.az