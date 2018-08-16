АО «Крокус Интернешнл» Араза Агаларова в рамках судебного разбирательства с министерством подал встречный иск о взыскании с ведомства более 26 млн рублей, сообщили российскому интернет-сайту donnews.ru в Арбитражном суде Ростовской области.

Напомним, в начале июля региональный минстрой потребовал с «Крокус Интернешнл» 119 млн рублей за срыв сроков благоустройства вокруг стадиона «Ростов-Арена».

«Между сторонами был заключён госконтракт, в соответствии с которым подрядчик обязался выполнить работу по инженерной подготовке и обустройству территории восточного и западного подходов к стадиону, а также строительству водно-спортивного объекта “Акватория”. В установленный срок работы по контракту подрядчиком были не выполнены», — пояснили в пресс-службе Арбитражного суда.

В госконтракте, естественно, была прописана и неустойка. Как подсчитали в минстрое Ростовской области, размер пени, которую «Крокус Интернешнл» должен выплатить властям за срыв сроков строительства, составляет 119 млн 433 тысячи 252 рубля и 35 копеек.

Теперь компания решила отплатить ведомству той же монетой.

«В июне 2018 года ответчику {минстрой Ростовской области} были переданы акты выполненных работ, сметы и счета на сумму 176 млн рублей. В нарушение условий договора ответчик не оплатил эту сумму, мотивированного отказа предоставлено не было», — говорится в исковом заявлении.

В итоге деньги были выплачены, однако компания требует с минстроя 20,2 млн рублей неустойки за позднюю оплату и ещё 6,2 млн рублей в виде штрафа за нарушение условий договора.

Напомним, что это не первые суды между минстроем Ростовской области и «Крокус Интернешнл». В мае 2017 года стороны заключили контракт на 1,2 млрд рублей (позже эта сумма выросла до 1,3 млрд рублей) на подготовку подходов к стадиону «Ростов-Арена» и строительству водноспортивного объекта «Акватория» со сроком исполнения в декабре. Однако завершить работы в срок «Крокус Интернешнл» не смог «по не зависящим» от него причинам.

В итоге в декабре компания миллиардера Араза Агаларова подала иск к минстрою с требованием продлить контракт до апреля нынешнего года, мотивируя это тем, что после заключения в мае 2017 года контракта к строящимся объектам были выдвинуты дополнительные требования. Однако Арбитражный суд Ростовской области отказал «Крокус Интернешнл» в удовлетворении требований, что в итоге позволило правительству требовать неустойку. Работы по благоустройству вокруг «Ростов-Арены», напомним, были завершены 1 июня, за 2 недели до начала ЧМ-2018.

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