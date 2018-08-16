Уроженец грузинской области Борчалы Асиф Ибрагимов 1989 г.р. примет участие в очередных выборах в Сейм (парламент) Латвии, пишет «Москва-Баку».

Кандидатура проживающего в Латвии с 1996 года и занимающегося предпринимательской деятельностью А.Ибрагимова была выдвинута популярной Социал-демократической партией страны. Эта партия одержала победу на последних парламентских выборах.

Отметим, что Латвия является парламентской Республикой, очередные выборы в Сейм страны намечены на 6 октября текущего года.

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