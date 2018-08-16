Считайте, что я вернулся в политику. Об этом заявил в интервью телекомпании «Еркир медиа» второй президент Армении Роберт Кочарян, отвечая на вопрос журналиста Гегама Манукяна, возвращается ли все-таки Роберт Кочарян в политику или нет.

«Почему все переполошились, почему мешают? В этой стране не может быть иного мнения? Мы обращаемся ко всем, в том числе и к вам, как к журналисту, с тем, чтобы говорилось о том, чтобы весь процесс был прозрачным», — заявил Кочарян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

«Они не оценивают адекватно то, что творится за пределами Армении. Меня беспокоит то, что премьер-министр говорит: весь мир должен адаптироваться к Армении, приспособиться к новой ситуации в нашей республике», — отметил экс-президент.

По его словам, самые даже плохие переговоры лучше, чем война.

«У меня нет никаких миллиардов. И власть об этом хорошо знает. В конце концов, спросят ведь, а где 50% Сашика? У меня душа на месте, нет никаких страхов, не было, нет и не будет», — заявил в анонсе телеинтервью Кочарян.

Minval.az