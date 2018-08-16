Гульнаре Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, не удалось вернуть себе $800 млн, которые были заморожены на связанных с ней счетах в Швейцарии. 31 июля Федеральный суд по уголовным делам Швейцарии отклонил апелляцию старшей дочери Каримова на решение о замораживании средств. И это означает, что деньги в скором времени могут быть возвращены властям Узбекистана, сообщает «Настоящее время».

Гульнара Каримова — старшая дочь Ислама Каримова. Долгое время она продвигала себя как поп-певицу и занималась дизайном одежды, а также работала в дипломатической сфере. Одно время ее считали преемницей отца на посту президента Узбекистана.

Но в 2015 году стало известно, что в отношении Каримовой заведено уголовное дело: ей предъявили обвинение в присвоении около миллиарда долларов. Речь прежде всего шла о взятках, которые Каримова получала минимум от шести телекоммуникационных компаний (мобильных операторов и тех, кто занимался прокладкой кабелей и обеспечением покрытия WiFi и WiMAX в Узбекистане). Деньги платились в обмен на гарантированное получение лицензий на мобильную связь в стране и выводились за рубеж через офшорные компании.

Поскольку компании были иностранные, дело об отмывании средств на Каримову было заведено в Швеции, Швейцарии и США, и там же были арестованы связанные с дочерью президента счета в банках и другие принадлежащие ей активы, в том числе недвижимость. Одновременно в самом Узбекистане Каримову также обвинили в финансовых злоупотреблениях на сумму около $53 млн долларов и поместили ее под домашний арест.

В августе 2015 года суд в Ташкенте назначил Каримовой 5 лет ограничения свободы,признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Следователи в Узбекистане заявили, что дочь экс-президента Узбекистана была причастна к ОПГ из 14 фирм и 16 офшоров в разных странах, при помощи которых отмывались деньги, вымогавшиеся у компаний в виде взяток. В России у Каримовой был пентхаус в жилом комплексе «Камелот» в Москве, особняк на Рублевке и восемь квартир, в крымской Ялте – гостиница, жилой дом и земельный участок, также у нее были дома в Швейцарии, ОАЭ и Гонконге.

Большая часть денег, 800 миллионов швейцарских франков (около $800 млн), была найдена в банках Швейцарии и арестована. Новые власти Узбекистана, которые пришли на смену Каримову после его смерти, уже несколько лет пытаются вернуть их на родину.

Кроме Каримовой по делу об отмывании денег дочерью президента в Швейцарии проходят еще пять узбекистанцев – Гаяне Авакян, Рустам Мадумаров, Бекзод Ахмедов, Алишер Эргашев и Шахрух Сабиров. Все они занимали должности в офшорных компаниях, связанных с дочерью президента. Ахмедов предположительно, скрывается на территории России, остальные пять фигурантов арестованы и находятся в тюрьмах Узбекистана.

Адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа встречался со своей подзащитной 21-22 июня в Ташкенте. Он заявлял узбекской службе Радио Свобода, что при соблюдении определенных условий Каримова готова пойти на компромисс, дела в отношении нее в Узбекистане и Швейцарии будут закрыты, а сама она выйдет на свободу и начнет новую жизнь.

Minval.az