Второй президент Армении, принимая решение о вводе чрезвычайного положения, учитывал опыт военного мятежа в Азербайджане, сказал журналистам в четверг его адвокат Айк Алумян, комментируя речь Роберта Кочаряна в суде.

Строго секретный приказ №0038 не касается применения войска ни в опубликованной части, ни в неопубликованной части, заявил Алумян. Об этом сообщило издание «Айсор».

«Роберт Кочарян всего лишь дал приказ сделать так, чтобы Вооруженные силы вдруг не вмешались в политические процессы», — сказал адвокат.

Он также представил журналистам отрывок из выступления Роберта Кочаряна в Апелляционном суде Армении.

«Роберт Кочарян заявил в суде, что у нас был опыт, который не являлся не нашим опытом, был опытом нашего врага. Какой это опыт? В Азербайджане в 90-х годах был некий восставший военный деятель – Сурет Гусейнов, который имел определенный авторитет в вооруженных силах и, воспользовавшись этим, присоединился к тамошним мятежникам и повернул часть армии против правящего режима.

Войска направились из Гянджи в Баку. Кочарян в суде заявил, что «мы видели, как это происходит». В результате, Азербайджан из-за действий одного мятежного военного понес сотни жертв. Властям удалось подавить военный мятеж, но за это время Азербайджан потерял три территории. Сейчас Роберт Кочарян сказал, что мы не могли позволить себе подобной ситуации. Эта часть выступления не касалась 1 марта, она относилась к 23 февраля и приказу №0038», — заявил Айк Алумян.

Minval.az