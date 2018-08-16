В Главной военной прокуратуре Украины просят суд по делу обвиняемого в госизмене экс-президента Виктора Януковича вынести приговор в виде 15 лет лишения свободы.

Как сообщают украинские информагентства, выступление прокуроров в Оболонском суде сопровождалось заявлениями адвокатов, которые постоянно перебивали обвинителей и требовали рассмотреть ходатайство об отводе всего состава суда.

Суд в Киеве по делу о госизмене Януковича продолжится 13 сентября.

Следствие обвиняет Януковича по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия).

Янукович уехал из Украины в феврале 2014 года после расстрелов на Майдане. Сейчас бывший президент скрывается на территории соседней России.

Minval.az