Возможность проведения встречи президента России Владимира Путина с главами Турции и Ирана в начале сентября прорабатывается, соответствующие наметки есть.

Как передает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Возможность проведения трехсторонней встречи очередной в начале сентября, в первой декаде, прорабатывается, есть соответствующие наметки. После того как будет по дипломатическим каналам окончательно согласован график трех президентов, мы сообщим», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос есть ли в планах у Путина визит в Турцию в начале сентября.

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