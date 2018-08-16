На Казанском авиастроительном заводе состоялась выкатка российского ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, сообщает ТАСС.

«Первый опытный самолет Ту-22МЗМ был создан в рамках масштабной программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО «Туполев» в настоящее время. Следующий этап программы — глубокая модернизация первой партии строевых самолетов Ту-22МЗ», — заявил на церемонии генеральный директор «Туполева» Александр Конюхов.

После презентации Ту-22МЗМ будет передан на этап наземных и летных испытаний.

«Решение о начале модернизации самолетов строя Минобороны примет по результатам государственных совместных испытаний. В целом программа модернизации авиационных комплексов позволит обеспечить эксплуатацию самолетов стратегической и дальней авиации на длительную перспективу и эффективное выполнение ими задач по предназначению», — подчеркнул Конюхов

Новый бомбардировщик Ту-22М3М обладает искусственным интеллектом. Такое заявление сделал командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.

Minval.az