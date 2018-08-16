Первый согласованный гей-парад в России может пройти 26 августа в поселке Яблоневый Ульяновской области. Именно там администрация Новоульяновска согласовала мероприятие. Заявку на его проведение подал правозащитник и активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев, пишет «Настоящее время».

В администрации города перенос места проведения шествия объяснили тем, что в центре Новоульяновска много людей, в том числе «несовершеннолетних лиц».

Поэтому, «принимая во внимание негативное отношение населения к подобным мероприятиям», а также во избежание конфликтных ситуаций и нарушения закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», организаторам предложили провести мероприятие в поселке Яблоневый.

Поселок Яблоневый находится в двух километрах от Новоульяновска, в котором изначально организаторы планировали провести шествие. В нем всего одна улица, там проживает семь человек.

«Был еще вариант предложить в качестве места для гей-парада село Панская Слобода с населением 131 житель, но это было бы чересчур прогрессивно для современной России», – написал в фейсбуке Николай Алексеев.

Он пообещал, что количество участников не превысит заявленных 300 человек, и поблагодарил администрацию:

«Начинаем формировать список участников. Крутейшее событие в истории России! Спасибо, Светлана Анатольевна! Вы настоящий либерал, демократ и вообще человечище!».

Николай Алексеев подал также три заявки о проведении ЛГБТ-акций в Димитровграде Ульяновской области.

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