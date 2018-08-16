Украинский бизнесмен Евгений Черняк заявил, что откроет водочное производство в Азербайджане.

«Когда бизнесу не создают нормальных условий, бизнес сам ищет такие условия. Много раз говорил, что наша отрасль в Украине требует реформ, но не сделано ничего. Пустые обещания, вранье, популизм. С 10 сентября запускаем производство в Азербайджане, с 10 ноября — в Техасе. На суммы произведенной на этих заводах продукции уменьшится производство в Украине. Уедут технологи, специалисты, станет меньше налогов. Если не создают условия для инвестиций, то инвестиции идут в нормальные рынки, с понятными правилами игры и высокой доходностью. Пока в Украине не поймут, что все держится на создании рабочих мест, налогах, пока будут врать про реформы, выяснять кто на каком языке говорит, бизнес будет мигрировать за пределы страны, в более благополучные страны», — написал украинский бизнесмен в Facebook.

Global Spirits Черняка производит крепкий алкоголь на ЛВЗ «Хортица» и Одесском коньячном заводе. В рейтинг The Millionaires Club от издания Drink International входят три бренда компании — «Хортица» (25-е место), «Мороша» (54-е) и «Первак» (159-е).

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