Американский ресурс We are the Mighty заявил о невозможности завоевания России, США, Китая, Индии и Афганистана и объяснил, почему этого нельзя сделать, пишет RT.

По версии портала, Россию невозможно завоевать из-за суровых климатических условий, мощной армии, огромной территории и особенностей национального самосознания.

«Русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят её какому-либо захватчику», — отмечается в материале.

В статье напоминают, что желающим попробовать захватить Россию придётся сражаться с «каждым русским в одиннадцати часовых поясах».

Схожая ситуация, по мнению ресурса, наблюдается и в США, эту страну также невозможно завоевать из-за мощных Вооружённых сил и большой территории. При этом главными особенностями страны в данном контексте являются высокая численность населения и то, что гражданам США разрешается иметь собственное оружие.

Невозможность захвата Китая портал объясняет тем, что в стране проживает 1,3 млрд граждан. Важными факторами в данном вопросе вместе с этим являются большая площадь государства, климат и условия местности, а также заболевания, обусловленные перенаселённостью, и развитая экономика, копирующая технологические достижения других стран.

В свою очередь, преимуществами Индии являются климатические и географические особенности и «военно-морская стратегия», предполагающая наполнение прибрежных морских вод субмаринами, препятствующими вражеским кораблям.

Как указывает ресурс, полный захват и удержание Афганистана невозможны из-за сложного географического рельефа, а также необходимости подчинения многонационального населения.

Minval.az