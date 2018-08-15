Начальник тыла Минобороны Армении Норайр Йолчян отправлен в отставку. Такой указ подписал президент страны Армен Саркисян, документ опубликован на сайте главы государства.

«На основании предложения премьер-министра, освободить Норайра Йолчяна с должности начальника тыла Вооруженных сил Республики Армения», — цитирует сообщение Спутник-Армения.

Йолчян стал начальником тыла в июле 2013 года. С этого времени его имя регулярно всплывало в историях с коррупционной составляющей. Журналисты сообщали, что он контролирует серьезную часть теневых сделок в Минобороны, связанных с госзакупками.

В прессе появлялись сведения и о том, что начальник тыла смог купить квартиру площадью в 750 кв м на Северном проспекте в центре Еревана. По некоторым данным, цена такой недвижимости превышает $3 млн.

Minval.az