В соцсетях не хватает позитива. Об этом президент России Владимир Путин заявил участникам образовательного форума на горе Машук, сообщают «Вести».

В Пятигорске о том, как создается контент для студенческих телестудий главе российского государства и форума «Машук» рассказал соавтор проекта «Мультипликационная студия имени Александра Ширяева» Исраил Тамаев. Студия планирует сотрудничать с региональными телеканалами.

Путин подчеркнул, что особенно хорошо, что студия работает в социальных сетях.

«Я так понимаю, настрой у вас самый позитивный, — заявил Путин. — А позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает».

Minval.az