Власти Пенсильвании обнародовали судебный доклад, в котором говорится, что католическая церковь в течение 60 лет покрывала действия больше чем 300 священников-педофилов, работавших в шести епископатах на территории штата. Об этом сообщает RTVI.

В докладе Большого жюри Пенсильвании говорится, что от действий священников-педофилов пострадали больше тысячи детей. Следственная комиссия утверждает, что число жертв может быть еще больше: речь идет «о тысячах детей». Однако во многих случаях доказать факт сексуального насилия сложно, так как жертвы педофилов зачастую боятся давать показания, а многие документы были утеряны.

Расследование, которое длилось два года, показало, что руководство католической церкви в Пенсильвании и Ватикан покрывали преступления священников. При этом, по словам генпрокурора Пенсильвании Джоша Шапиро, документальные свидетельства преступлений, совершенных педофилами, в течение десятилетий хранились в «секретных архивах» епископатов. Именно обнаруженные в этих архивах документы легли в основу расследования Большого жюри.

В отчете содержатся обвинения в адрес кардинала Дональда Вуэрла, вашингтонского архиепископа, который в течение 18 лет возглавлял Питтсбургский епископат. По версии следствия, Вуэрл покрывал преступные действия своих подчиненных. Руководство католической церкви, говорится в докладе, пыталось скрыть преступления педофилов, чтобы «не навредить своему имиджу и не понести финансовую ответственность». Епископы не сообщали в полицию о действиях священников и отговаривали жертв от обращения в правоохранительные органы.

«Они [руководители церкви] не стремились оказать помощь [пострадавшим] детям. Они пытались избежать скандала. Священники насиловали мальчиков и девочек, а руководство католической церкви пыталось скрыть совершенные педофилами преступления», — говорится в докладе.

Сам архиепископ Вуэрл накануне публикации доклада выступил с заявлением в собственную защиту. Он сказал, что всегда «проявлял заботу о жертвах [педофилов], предотвращая… акты жестокого обращения [с детьми]».

Имена священников, которые насиловали детей, в опубликованном докладе не приводятся. Большинство из них, скорее всего, избежит отвественности за содеянное: по многим преступлениям уже истек срок давности, а некоторые из педофилов давно ушли из жизни.

По данным AP, обвинения пока предъявлены только двум священникам. Один из них уже признал свою вину в том, что он изнасиловал десятилетнего мальчика больше чем 20 лет назад. Еще одному священнику предъявили обвинения в преступных сексуальных действиях в отношении нескольких детей.

Расследование Большого жюри (это коллегия присяжных заседателей, которая определяет обоснованность предъявления обвинений) началось в 2016 году. Следователи записали показания десятков свидетелей и изъяли документы из «секретных архивов» епископатов в Аллентауне, Эри, Гринсбурге, Харрисбурге, Питтсбурге и Скрэнтоне. Всего в Пенсильвании проживают больше трех миллионов католиков.

В феврале Папа Римский Франциск возобновил работу комиссии по защите несовершеннолетних. Задача комиссии — разработать инициативы, которые уберегут несовершеннолетних от домогательств в церквях. В неё вошли 16 церковных деятелей под руководством кардинала Шона О’Мэлли.

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