Один из подозреваемых в поджогах в шведском Гетеборге, случившихся в ночь на 14 августа, был задержан полицией в Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные полиции Западной Швеции.

Отмечается, что подозреваемый, двадцатилетний мужчина, арестованный заочно, был задержан накануне вечером.

Как отметили в полиции, молодой человек подозревается в преднамеренном поджоге с угрозой жизни, здоровью или имуществу.

В ряде городов Швеции в ночь на 14 августа неизвестные сожгли около 200 автомобилей. Злоумышленники, одетые в черное, разбивали стекла машин, заливали в салон воспламеняющиеся жидкости, поджигали и отправлялись дальше.

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