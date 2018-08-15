Отдыхающий в Анталье азербайджанец 36-летний Эльнур Сейдиев потерял кошелек и уже начал искать деньги в долг, чтобы вернуться на родину, когда получил радостную весть.

Как передают турецкие СМИ, кошелек, который потерял наш соотечественник, был найден в трамвае и отдан в полицию. В кошельке было 800 долларов США, 925 турецких лир и 15 российских рублей, а также удостоверение личности гражданина Азербайджана Эльнура Сейдиева. Номера телефона в кошельке не оказалось.

Полицейские подождали, когда в поисках кошелька азербайджанец обратиться в полицию, однако никто не пришел. Тогда полицейский Мустафа Сайын нашел в кошельке дисконтную карту одного из магазинов одежды, связался с магазином и попросил номер владельца карты. Таким образом ему удалось связаться с Эльнуром Сейдиевым и скинуть ему местоположение полицейского участка.

Эльнур Сейдиев незамедлительно отправился за своим кошельком и отметил, что снова убедился в готовности прийти на помощь турецкого народа. Сейдиев отметил, что очень расстроился, потеряв все деньги, и уже начал просить у друзей в долг, чтобы вернуться домой. Он отметил, что был очень рад звонку из полиции.

Minval.az