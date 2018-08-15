Кремль отказал матери Сенцова в удовлетворении прошения о помиловании сына. Для начала процедуры помилования украинский режиссёр Олег Сенцов должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с такой просьбой. Об этом говорится в ответе, полученном матерью режиссёра из Управления по обеспечению конституционных прав граждан при администрации президента России. Об этом пишет «Свобода».

С прошением о помиловании сына Людмила Сенцова обратилась к Путину 13 июля. К тому времени Олег Сенцов уже два месяца держал голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключённых из российских тюрем.

«В соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание», — говорится в письме, опубликованном на сайте телеканала Громадское. При этом отмечается, что «при рассмотрении ходатайства о помиловании осужденного учитываются ходатайства иных лиц (в том числе родственников)». В тексте Сенцов назван гражданином России, несмотря на возражения его самого и Украины.

Двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан расценила ответ Кремля, как отказ в помиловании.

Адвокат Николай Полозов, некоторые подзащитные которого были возвращены на Украину в результате договоренностей на высшем уровне и обмену, заявил, что «в Кремле снова врут о помиловании Сенцова». По его словам, ни один из его подзащитных граждан Украины, освобожденных после указа о помиловании, не писал никаких прошений Путину. За них это делали совершенно посторонние люди по указке администрации президента России. ‪Всех освободили после принятия политического решения по каждому. ‪»Путин просто не хочет освобождать Сенцова», – считает адвокат Николай Полозов.

Minval.az