Группа переодетых в женскую одежду мужчин устроила потасовку у отделения полиции в Ереване и нанесла телесные повреждения сотрудникам полиции. Об этом сообщает Sputnik Армения сообщили в пресс-службе полиции РА.

С 16:30 часов 14 августа в центральное отделение полиции стали поступать сигналы о том, что в сквере напротив столичной мэрии, где собираются представители ЛГБТ-сообщества, ударили гражданина. Затем последовало сообщение о том, что нескольких человек избили в гостинице. Кроме того, еще один гражданин заявил, что возле другой гостиницы напали на его подружку.

На место происшествия прибыли оперативники. Звонившие сообщили им, что они гомосексуалисты, и их избил мужчина. Правоохранители доставили обидчика в отделение по подозрению в нанесении телесных повреждений.

«Так называемые пострадавшие, узнав, что подозреваемого доставят в центральное отделение полиции, собрались у здания, а в момент привода спровоцировали потасовку. Обстановка обострилась, когда на улицу вышли жители прилегающих домов, возмущенные громкими ругательствами», — отмечается в сообщении.

Правоохранители попытались успокоить собравшихся, однако «толерантность полиции не была оценена должным образом, и мужчины, переодетые в женскую одежду, а также их сторонники ворвались в отделение полиции, чтобы найти задержанного и отомстить ему». Двум сотрудникам полиции были нанесены телесные повреждения, один из них доставлен в больницу.

Сотрудникам правоохранительных органов все же удалось призвать представителей ЛГБТ-сообщества к порядку. Выяснилось, что телесные повреждения полицейским нанесли 21-летний Жирайр Ованнисян и 30-летний Марат Кирилюк. Назначены экспертизы, готовятся материалы.

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