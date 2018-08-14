На протяжении последних 20−25 лет Армения проводила политику, которая была выстроена на общей риторике и не находила отражения в реализации конкретных проектов. У Армении не было и нет энергетической и транспортной дипломатии, а были лишь общие заявления о хороших отношениях с Ираном. В итоге сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда Иран углубляет отношения с соседними странами, что несет в себе тревожные сигналы для геополитической значимости Армении и ее экономики. Об этом в интервью EADaily заявил эксперт в области энергетической безопасности Ваге Давтян.

«Время играет не в пользу Армении, мы очень серьезно опоздали. На протяжении последних 20−25 лет Армения проводила политику, которая в основном была выстроена на общей риторике, но которая не находила отражения в реализации конкретных проектов. У Армении не было и нет энергетической и транспортной дипломатии в отношениях с Ираном. Сегодня геополитическая архитектура складывается таким образом, что Армения теряет тот вес и значимость, которые отчасти имела лет 20 назад и которые могла нарастить при грамотной внешней политике в будущем. К сожалению, сегодня армянская внешняя политика не имеет концептуальных основ. Отсюда и выбывание из региональных процессов», — сказал эксперт.

Minval.az