Граждан Азербайджана приговорили в Казахстане к шести месяцам лишения свободы за браконьерство, сообщает «Лада» со ссылкой на пресс-службу Каракиянского районного суда Мангистауской области республики.

Согласно сообщению, было установлено, что четверо граждан Азербайджана осуществляли незаконную добычу осетра в территориальных водах Казахстана на Каспии и выловили чуть более двух килограммов рыбы данной породы.

Нарушители были признаны виновными и приговорены к лишению свободы на полгода каждый с депортацией из Казахстана сроком на пять лет.

С браконьеров в пользу государственной казны был взыскан штраф в размере 483405 тенге (1330 долларов США).

Отмечается, что граждане Азербайджана были привлечены к ответственности по статьям 335 (незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений), 392 (умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан) УК страны.

Напомним, что браконьеры были задержаны казахстанскими пограничниками в марте текущего года.

Minval.az