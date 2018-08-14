Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines намерен бойкотировать рекламу американских фирм в ответ на санкции США, сообщил пресс-секретарь авиакомпании Яхъя Устюн.

Призыв к бойкоту американской рекламы распространяется в соцсетях турецких пользователей с понедельника. Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна объявит бойкот американским электронным изделиям.

Устюн разместил на своей странице в Twitter хештег #ABDyeReklamVerme («Не давайте американскую рекламу»), призвав другие турецкие компании присоединиться к акции. «Turkish Airlines находится на стороне нашего государства и народа. Нашим (рекламным) агентствам отданы необходимые распоряжения», — написал он.

#ABDyeReklamVerme Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) 14 августа 2018 г.

Minval.az