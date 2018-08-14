Ереванская газета «Грапарак» пишет, что экс-министр обороны Армении, бывший военный инспектор Микаел Арутюнян, который объявлен в розыск в рамках дела о разгоне акции протеста 1 марта 2008 года, находится в Москве. Как утверждают хорошо информированные источники издания, армянские правоохранители знают его местонахождение, однако не могут арестовать. Дело в том, что Микаел Арутюнян является гражданином РФ и есть подозрения, что официальная Москва не разрешает арестовать его. Кстати, начальник Специальной следственной службы Сасун Хачатрян заявил, что они проверят, является ли Арутюнян гражданином России.

«На прошлой неделе мы обратились в Специальную следственную службу, чтобы выяснить, проверен ли вопрос гражданства М.Арутюняна. Вчера нам опять ответили, что это проверка – сложная работа, а не 5-минутное действие в паспортной базе. Кстати, Юрий Хачатуров также является гражданином РФ и, по утверждению хорошо информированного источника, не явился бы на допрос, если бы знал, что будет привлечен в качестве обвиняемого. По утверждению того же источника, Хачатуров отпущен под подписку, учитывая реакцию Москвы», — отмечает издание.

Minval.az