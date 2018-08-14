Министр рыбного хозяйства Норвегии Пер Сандберг ушел в отставку из-за нарушения правил безопасности во время поездки в Иран. Также он покинул пост заместителя главы норвежской Партии прогресса, сообщает телекомпания NRK.

В июле Сандберг провел отпуск в Иране. Чиновник не сообщил канцелярии премьер-министра заранее, куда поедет; о своем пребывании в Иране он рассказал через два дня после приезда.

Кроме того, Сандберг взял с собой служебный телефон, содержавший в том числе переписку с коллегами из правительства. Сейчас устройство проверяет норвежская полиция.

В отпуск чиновник ездил вместе с подругой, уроженкой Ирана Бахаре Летнес. После скандала полиция, по данным «Медузы», начала проверку возможных связей Летнес с иранскими властями.

Премьер-министр Эрна Сульберг поддержала решение правительства. «Пер даже сам попросил об отставке. Я думаю, это правильное решение. Он [не придал должного значения] правилам безопасности», — заявила Сульберг.

Minval.az