Руководство ФБР уволило агента Питера Строка, ранее отстраненного от участия в расследовании предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы за негативные высказывания о президенте США Дональде Трампе, передает в понедельник телеканал Си-Эн-Би-Си со ссылкой на адвоката бывшего агента.

«Адвокат Строка, Айтан Гулман, подтвердил в понедельник информацию о том, что Питера Строка уволили из ФБР за направленные против Трампа смс-сообщения, которые он отправлял своей любовнице во время предвыборных президентских кампаний в 2016 году», — говорится в сообщении телеканала.

По словам юриста, П.Строка уволили в пятницу, по распоряжению замдиректора ФБР Дэвида Боудича.

«Это решение должно сильно взволновать всех американцев», — привел телеканал слова А.Гулмана.

Согласно сообщению Си-Эн-Би-Си, юрист обвинил замдиректора ФБР в том, что он «поддался политическому давлению» и заявил, что увольнение его клиента было безосновательным.

В августе 2017 года агент ФБР П.Строк, работавший в команде следователей по делу о возможном вмешательстве России в американские выборы, был отстранен от работы и переведен ФБР на работу с персоналом. Тогда СМИ сообщали, что причиной отстранения стали нелицеприятные высказывания агента о Д.Трампе, которые могли свидетельствовать о его предвзятом отношении к этому расследованию.

Позже расследование Минюста США выявило политическую ангажированность среди ряда других сотрудников ФБР.

Сам П.Строк, выступая 12 июля 2018 года перед законодателями, подчеркивал, что политические убеждения человека нельзя приравнивать к предвзятому отношению в расследовании, подтвердив, что он «не поклонник Трампа».

Minval.az