Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает Громадське.

В частности, суд обязал Насирова еще два месяца носить электронный браслет, сдать на хранение загранпаспорта, не покидать без разрешения Киевскую область, не общаться с другими фигурантами производства и появляться по первому вызову суда или правоохранителей.

Насиров обязан носить электронный браслет и выполнять все возложенные на него обязанности до 11 октября.

Таким образом, суд удовлетворил просьбу прокуратуры.

Minval.az