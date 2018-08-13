В Специальной следственной службе Армении негативно отнеслись к решению Апелляционного суда Еревана об освобождении из-под стражи второго армянского президента Роберта Кочаряна, подчеркнув незаконность подобного вердикта.

«Решение Апелляционного суда об освобождении Роберта Кочаряна является незаконным. Мы надеемся, что Генеральная прокуратура страны обжалует это решение в Кассационном суде», — приводит слова армянских следователей ТАСС.

Напомним, что суд мотивировал освобождение Кочаряна тем, что на момент совершения вменяемых ему преступлений он обладал конституционной неприкосновенностью как президент республики.

Кочарян был обвинен в свержении конституционного строя 1 марта 2008 года и арестован 27 июля.

Minval.az