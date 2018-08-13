Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил о намерении зарегистрировать новое название для возглавляемой им ЛДПР.

По его словам, названием станет «Легендарная державная партия России».

«Либерально-демократическая партия — это первое название. Сейчас мы даём ещё одну регистрацию третьего названия партии — Легендарная державная партия России, чтобы сохранить аббревиатуру», — сказал политик в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом он добавил, что ЛДПР действительно легендарная и державная партия.

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