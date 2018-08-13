Депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Бракосочетание состоялось в минувшие выходные в Крыму. Об этом сообщает Daily Storm в понедельник, 13 августа.

Со ссылкой на рассказ гостей издание пишет, что «свадьба была скромная, но со вкусом». На церемонии были коллеги Поклонской по нижней палате парламента, родственники, коллеги из силовых структур.

В комментарии Daily Storm Наталья Поклонская не опровергла и не подтвердила информацию о своем замужестве. «Пока не готова комментировать личную жизнь», — сказала она.

В июне прошлого года Поклонская сообщила, что рассталась с мужчиной, которого ранее называла своим мужем. По ее словам, она представлялась замужней, чтобы избежать приставаний.

47-летний Иван Соловьев был старшим следователем по особо важным делам Следственной части Главного следственного управления ФСНП. В 2011-2013 годах руководил аппаратом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, после перешел в аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Поклонская воспитывает дочь от первого брака.

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