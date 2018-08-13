Нынешние власти Армении расшатывают отношения с союзниками, а Азербайджан, напротив, укрепляет. Об этом заявил журналистам депутат парламента Армении, вице-спикер Эдуард Шармазанов, отвечая на вопрос по конвенции о правовом статусе Каспия, передает Спутник –Армения.

Сейчас армяно-российские отношения переживают не лучшие времена – кто бы что ни говорил, и сколько бы ни убеждали в обратном министры обороны и иностранных дел в новом правительстве, добавил Шармазанов.

По мнению вице-спикера, свидетельство тому – заявление премьер-министра Никола Пашиняна об инциденте с российскими учениями в Армении (село Паник), и заявление главы МИД России Сергея Лаврова об обвинениях, выдвинутых против Роберта Кочаряна и высоких военных чинов.

Вместе с тем, с точки зрения вице-спикера, Пашинян не в состоянии удовлетворительно обосновать, почему Армения присутствует на учениях НАТО, если она состоит в ЕАЭС и ОДКБ. Вопрос – не в том, участвовать Армении или нет, а в том, как это обосновал Пашинян – он сослался на то, что такие учения посещал и Серж Саргсян. Для политика – это крайне неудачный ответ, убежден Шармазанов.

«И на фоне всего этого наш противник подписывает документ с двумя важными участниками ЕАЭС – Россией и Казахстаном, и с нашим очень значимым соседом – Ираном», — сказал вице-спикер.

Между тем, новое руководство Армении собирает в Ереване митинг.

«Нынешняя власть все повторяет: «Прорвемся, прорвемся!». Куда они прорвутся и на что наткнутся? Озабоченность у нас очень серьезная», – подчеркнул Шармазанов.

Отношения с внешними партнерами нужно сохранять, а с Россией их нужно вернуть к взаимному доверию, убежден армянский депутат.

Minval.az