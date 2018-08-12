Третий президент Грузии обвинил правительство «Грузинской мечты» в бездействии на фоне очередного обесценивания лари по отношению к доллару и евро. Соответствующее заявление Михаил Саакашвили сделал в видеообращении, опубликованном на его фейсбук-странице, передает Новости Грузия.

По мнению Саакашвили, нынешнее обесценивание лари связано исключительно с экономической политикой партии «Грузинская мечта». Экс-президент уверен, что обогащение миллиардера и основателя правящей партии Бидзины Иванишвили – ее главная цель.

«У Грузии нет правительства — у Грузии есть жадный олигарх, который разрушил семейные бюджеты банковской монополией и делает деньги, играя валютным курсом», — заявил Саакашвили.

Изменить ситуацию можно только отстранив Иванишвили от рычагов правления, уверен Саакашвили. В этой связи он призвал население Грузии проявить активность на президентских выборах в октябре 2018 года и не допустить победы кандидата, поддерживаемого «Грузинской мечтой».

Minval.az