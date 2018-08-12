12 августа в Актау состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.
12 августа в Актау состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.
Дата: 2018/08/12 17:43
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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