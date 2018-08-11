Брат бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна, Генрих Абрамян арестован на два месяца.

Как сообщает пресс-служба Судебного департамента, 11 августа суд удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы об избрании в отношении Г.Абрамяна ареста в качестве меры пресечения.

Согласно обвинению, Генрих Абрамян незаконно приобрел оружие, которое хранил в бывшем механико-ремонтном заводе в селе Мхчян, оформленном на имя Амбика Геворкяна, но фактически принадлежащем его брату Овику Абрамяну. В том числе в 3 ручных пулемета, 7 автоматов, 2 СВД, 3 ружья, 2 пистолета и множество патронов, которые были обнаружены в ходе обыска 6 августа.

Minval.az