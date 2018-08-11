Московским полицейским удалось найти и задержать двух предполагаемых киллеров, которые пытались расстрелять директора сети ресторанов «Бакинский бульвар» Нияза Бадалова весной 2017 года, однако бизнесмен остался жив.

Как передает «Лайф», задержанными оказались двое жителей Дагестана. На допросе они рассказали оперативникам, что за убийство Нияза Бадалова им заплатили. Теперь правоохранители пытаются установить личность заказчика преступления.

Как сообщал Лайф, попытка убийства генерального директора компании «Наина» Нияза Бадалова, который владеет сетью ресторанов «Бакинский бульвар», произошла в марте 2017 года в центре столицы. К «мерседесу» предпринимателя подошёл неизвестный, несколько раз выстрелил в окна машины и скрылся. Сам Бадалов не пострадал, ранения получили лишь его охранники.

Minval.az