Баку сейчас — жемчужина, город мирового уровня. Об этом президент Таджикистана Эмомали Рахмон сказал, выступая в пятницу в Баку на официальном приеме, организованным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Когда выступают деятели искусств Азербайджана, когда идет передача по телевидению или радио, звучат азербайджанская музыка, песни, то в Таджикистане сразу же их принимают как собственные. Относятся к этому очень внимательно. Мы радуемся вашим успехам. Я словами не могу передать это чувство, которое испытываю как живой свидетель того, как меняется облик не только Баку, но и всего Азербайджана. Я был в Габале, в других промышленных регионах. Все развивается. Знаете, Баку сейчас — жемчужина, город мирового уровня», — сказал президент Таджикистана.

Отметив, что развитие Азербайджана достигнуто благодаря большим усилиям президента Ильхама Алиева, президент Таджикистана подчеркнул, что азербайджанский народ, имеющий древнейшую историю, культуру, цивилизацию, заслуживает этого, и в Таджикистане радуются успехам нашей страны.

Minval.az