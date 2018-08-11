Кратчайший путь между Азией и Европой сегодня пролегает через Азербайджан.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в пятницу в Баку на официальным приёме в честь президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

«Сегодня мы приходим к важным решениям по интеграции нашей транспортной инфраструктуры, кооперации в промышленном производстве, в выходе на внешние рынки. Как вы знаете, Азербайджан за последнее время создал очень разветвленную систему транспортной инфраструктуры. Мы вложили большие инвестиции и создали новые транспортные пути. Кратчайший путь между Азией и Европой сегодня пролегает через Азербайджан. Также вложены инвестиции в строительство автомобильных дорог, строительство новых аэропортов, крупного торгового порта на Каспии. Все это мы представляем для наших друзей, для наших партнеров в Центральной Азии, и, конечно же, сегодня с Президентом Таджикистана эти вопросы мы детально обсуждали», — сказал президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, визит подчеркивает приверженность наших стран углублению сотрудничества, открывает перспективы в торгово-экономической сфере. «Мы также коснулись вопроса об инвестициях, и в ближайшее время в Таджикистан будет отправлена конкретная миссия по изучению инвестиционных вопросов. Также обсуждали вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства, туризма. Иными словами, можно сказать, что мало какие сферы оказались вне нашего внимания. Это все свидетельствует об очень сильной политической воле наших государств укреплять взаимодействие»,- сказал президент Азербайджана.

Minval.az