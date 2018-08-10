Брату бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна, Генриху Абрамяну предъявлено обвинение по статье 235 ч.2 (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Как сообщили Новости Армении-NEWS.am в пресс-службе Специальной следственной службы, следователь представил ходатайство в суд об избрании мер пресечения в отношении Абрамяна в виде ареста.

Согласно обвинению, Генрих Абрамян незаконно приобрел оружие, которое хранил в бывшем механико-ремонтном заводе в селе Мхчян, оформленном на имя Амбика Геворкяна, но фактически принадлежащем его брату Овику Абрамяну. В том числе в 3 ручных пулемета, 7 автоматов, 2 СВД, 3 ружья, 2 пистолета и множество патронов, которые были обнаружены в ходе обыска 6 августа.

Minval.az