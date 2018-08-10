Отношения между Азербайджаном и Таджикистаном будут и в дальнейшем развиваться на основе дружбы и партнерства.

Об этом в пятницу на встрече с премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, которые находится в Баку в официальным визитом.

Премьер-министр, напомнив о традиционно дружественных отношениях между Азербайджаном и Таджикистаном, выразил удовлетворение тем, что в настоящий момент связи между двумя странами находятся на высоком уровне.

Премьер-министр отметил, что официальный визит в Азербайджан президента Таджикистана будет иметь важное значение с точки зрения еще большего углубления социально-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Новруз Мамедов также сказал, что проведенные в рамках визита встречи на высоком уровне между президентами обеих стран, переговоры и подписанные документы откроют новые перспективы для многовекторных отношений двух стран, создадут условия для взаимного вложения инвестиций.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в первую очередь поздравил Новруза Мамедова с назначением премьер-министром и пожелал ему успехов в деятельности.

Президент выразил удовлетворение своим визитом в дружественный Азербайджан, являющийся одним из развитых стран региона. Эмомали Рахмон отметил, что данный визит был очень плодотворным и эффективным. Президент Таджикистана выразил уверенность в том, что отношения между Азербайджаном и Таджикистаном будут и в дальнейшем развиваться на основе дружбы и партнерства.

По его словам, постоянно расширяющееся взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической сфере, в сферах горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, образования, культуры и других сферах отвечает интересам обеих народов.

На встрече премьер-министр подробно проинформировал высокого гостя об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Новруз Мамедов также отметил, что затягивание урегулирования конфликта из-за неконструктивной позиции Армении создает угрозу миру и спокойствию во всем регионе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по развитию регионального сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

Minval.az