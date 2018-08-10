Одна из наиболее важных проблем Тавушской области – вырубка лесов. Об этом на встрече с жителями города Ноемберян Тавушской области Армении заявил 10 августа премьер-министр Республики Никол Пашинян.

«Я понимаю, что у нашего народа должны быть дрова, но проблема в первую очередь относится к тем, кто, как вы правильно сказали, превратили вырубку лесов в бизнес», — сказал премьер-министр, слова которого приводят местные СМИ.

Пашинян также предложил альтернативный вид топлива, которое, по его мнению, стоит дешевле. По словам премьера, траву и солому также можно использовать в виде топлива.

Minval.az