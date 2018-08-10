Позиция Таджикистана по нагорно-карабахскому конфликту — это и дружественная, и справедливая позиция.

Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в пятницу в Баку совместно с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном с заявлениями для прессы.

Президент Азербайджана выразил благодарность Таджикистану за позицию в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Как подчеркнул глава государства, в тексте совместного заявления, которое было подписано сегодня, написано, что этот конфликт должен быть урегулирован в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, решениями ОБСЕ, в рамках территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ Азербайджана.

«От имени всего азербайджанского народа хотел бы выразить благодарность за такую справедливую позицию. Это и дружественная позиция, это и справедливая позиция. Потому что долгие годы международно признанная территория Азербайджана находится под армянской оккупацией. Армения игнорирует выполнение решений и резолюций ведущих международных организаций, таких как Совет Безопасности ООН, ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, Европарламент, Парламентская Ассамблея Совета Европы и других организаций. Все они принимали в свое время решения, резолюции в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, в свете того, что решение должно быть принято в рамках территориальной целостности Азербайджана”, — сказал глава государства.

Minval.az