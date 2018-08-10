В древнем Дербенте появился дом, фасад которого облицован посредством новых технологий.

На фасаде дома можно увидеть фотографии президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Республики Азербайджан Ильхама Алиева, Врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева, известного азербайджанского мецената Мубариза Мансимова, фотографии древнего Дербента, олицетворяющие обычаи горцев Кавказа. Об этом информирует российский интернет-портал derbend.ru.

Можно также разглядеть фотографию главы Чечни Рамзана Кадырова в образе пророка Ноя, спасшего свой народ от потопа.

Дом находится на улице Мамедбекова №16 параллельно крепостной стене.

Minval.az