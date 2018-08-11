В российском Омске в честь празднования Дня города установили виселицу для горожан, чтобы те могли сфотографироваться в образе повешенного.

Это вызвало недоумение в социальных сетях, ведь подобный «аттракцион» может быть небезопасным. В связи с ситуацией мэру Елене Шипиловой пришлось объясняться перед журналистами. Об этом сообщает местное издание «Новый Омск».

По ее словам, инициатива принадлежала организаторам военно-исторического фестиваля «Служилые люди Сибири», которые ориентировались «на петровские времена», когда виселица была обычным элементом городской обстановки. Мероприятие прошло в Омске 4 и 5 августа. Но на необычную декорацию внимание обратили только 8 августа.

«Ребята постарались максимально правдоподобно воспроизвести. Мы их на будущее предупредим, чтобы они в погоне за правдоподобностью не создавали такие экстремальные ситуации», – оправдалась Шипилова.

Отмечается, что снимки с виселицей появилось в соцсетях и пабликах города. Пользователи с иронией отреагировали на ее установку: «Пусть холопы привыкают», «Хороший День города и конкурсы интересные».

Minval.az