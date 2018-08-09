Известный блогер Маркус Браунли опубликовал видео с новыми iPhone 2018. В ролике гаджеты представлены во всех деталях. Их презентация должна состояться в сентябре этого года.

Как передает «Корреспондент», на видео показаны 5,8-дюймовый OLED-iPhoneX, 6.5-дюймовый OLED-iPhoneXPlus и 6.1-дюймовая модель с ЖК-дисплеем. В видео фигурируют пока лишь макеты, однако они максимально приближены к оригиналу.

Блогер также сообщил информацию о цветах гаджетов. Так, смартфоны с OLED-экранами будут предлагаться в белом, черном и новом золотом цветах. В то же время модель с ЖК-экраном получит минимум четыре цвета.

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