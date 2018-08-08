Министерство внутренних дел России насчитало 432 активных «вора в законе».

Согласно данным сайта «Преступная Россия», 318 из них сейчас находятся на свободе, 114 — сидят, 31 человек под следствием и еще 19 «законников» в розыске.

Среди всех «воров» больше всего грузин — 242 человека, на втором месте русские — 51, за ними следуют армянские «воры» — 30 человек, затем езиды (курды) — 26, азербайджанцы — 16, абхазы —10, чеченцы —10 и евреи — 7.

По данным издания, в составлении списка МВД России помогли коллеги из Украины. Несмотря на политическое противостояние, эти органы продолжают взаимодействовать в борьбе с оргпреступностью. В частности, правоохранители обеих стран сошлись во мнении, что самым опасным «законником» сегодня является Надир Салифов (Гули), в последнее время активно распространяющий влияние на территории как России, так и Украины.

Известно также, что почти все азербайджанские воры имеют российское гражданство. В тюрьмах сейчас сидят Ильгар Алиев, Талех Даглиев, Эмин Ахмедов, Заур Шипилов, Али Гейдаров, Ульфат Тагиев. Недавно был задержан и Хаджибаба Талыбханлы. Юнус Назаров проживает на территории Узбекистана. Дато Агджабединский уже давно обосновался на Украине. А Гули и Рафет Алибайрамлинский разыскиваются Интерполом по запросу России.

Самыми богатыми среди них называют Гули, Юсуфа Шамхорского, Вагифа Дипломата, Альберта Рыжего и Рашада Гянджинского. Все они, по утверждению азербайджанских СМИ, являются долларовыми миллиардерами.

Среди славянских «воров» миллиардерами называют Сергея Аксенова (Аксен Измайловский) и Владимира Тюрина (Тюрик). Состояние остальных достигает нескольких десятков миллионов долларов. При этом вне зависимости от того, где живет «законник» — в РФ или за границей, основной источник доходов находится именно в России.

Основным источником того же Гули являются отчисления торговцев овощных рынков со всей страны, которые после убийства его конкурента — Ровашана Ленкоранского стали массово переходить под его крыло. Нередки случаи и получения выкупа за похищенных бизнесменов.

За это, кстати, Гули и разыскивается российскими правоохранителями. В последнее время этот криминальный вид получения прибыли стал активно применяться на Украине, где эмиссары Гули принимают деньги даже в биткойнах.

Minval.az