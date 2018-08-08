Следователи подозревают 21-летнего гражданина Азербайджана в изнасиловании шестилетней девочки. Как стало известно изданию «Регион online», по одной из версий он предложил малышке «погладить кролика». После того, как ребенок пошел за ним, применил силу и изнасиловал. В полицию обратилась 42-летняя мать пострадавшего ребенка.

— Он уже признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ за изнасилование ребенка, — рассказывают в Следственном управлении СК по Ленинградской области.

По другой версии, речи о животном не шло. Якобы мигрант просто применил силу и затащил маленькую девочку к себе в бытовку, где и изнасиловал. Иностранцу грозит серьезный срок в колонии.

Minval.az